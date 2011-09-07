〔港报财经评论〕大户以汇丰中移动舞高弄低--经济日报9月7日

大户以汇丰中移动舞高弄低/ 林瑞芬

港股今季相当应节,股场到处大闸蟹.现在问10个股民如何估计後市,可能9个看淡,到处都是看淡的投资者,望就望九死一生,昨日恒指触近短线上升轨即见V底反弹,盼是奇迹先兆.汇丰疲弱,中移动转强,经早前调整後昨复现升势,收报80港元,成为港股主要支持力.不过,中移动昨日沽空额为5.28亿港元,占全日成交额的25.65%.从中移动走势显示,升破降轨之後抽回吐似乎已完成,向上若能确认升穿80港元,至少可抵84港元才遇较强阻力,中移动造好,或可保恒指19,000水平不破.

香港的卖地成绩不大理想,只是市场小插曲,相对而言,左右港股之风眼仍在欧、美因素上.欧盟财困如倒泻箩蟹,问题是天天有,日日有新闻,但负面为主,意大利政府在推行

减赤政策上朝令夕改,加上希腊新一轮援助的谈判形势变得复杂,风波未平.全球资金寻找避难所,金市固然成为避难首选.本来,瑞郎都是避难天堂,但昨日瑞士央行都出绝招,宣布为瑞郎兑欧元设定汇率最高水准,为1.2瑞郎兑1欧元,标志汇率战白热化,瑞郎上升令瑞士出口受压影响当地经济.

中国内地水泥股急跌不用博.中国内地官报"人民日报"前日发表评论员文章,指出在房地产调控继续从紧和物价高位运行的情况下,部分上市公司的资金流入房市和股市,甚至进入民间借贷市场放高利贷,反映当前信贷市场的混乱局面.文章同时认为,在高利益的驱动下,上市企业不务正业的行为可能加剧产业空心化的风险.文中点名提到海螺水泥(0914.HK)A股发布公告,为提高经营资金使用效率,将总金额为40亿元人民币的经营资金投资于信托和银行理财产品.今年中国经济积极转型下,适逢欧、美经济吹冷风,出

口减弱,连带影响下个别公司铤而走险投入放贷市场,是委曲求存?还是为中国经济制造更大麻烦?要放长线看.不过,这已引发市场对这些上市公司的戒心,海螺水泥A股跌

5.2%,H股更大跌9.2%至26.5港元.其他水泥股亦普遍大跌,如亚洲水泥(0743.HK)及华润水泥(1313.HK),分别跌12%及7.35%,市场对中国内地水泥业取态审慎,争相套利离场,散户宜暂时回避.(008)

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内银股愈跌愈吸引/ 余少文

国企指数结束三连跌,但反弹动力不足,至于内银股表现未见起色,农业银行(1288.HK)和重庆农村银行(3618.HK)股价再创一年低位,惟九行平均市帐率已降至1.4倍,相信愈跌愈平下,有反弹空间.虽然国指反弹,惟反弹动力仍不足,反弹阻力重重,能否升破11,100点最为关键,否则震盪格局会继续下去.尤其国家外汇管理局总经济师黄国波昨日表示,中国经济面临全球经济放缓和主权债务危机的挑战,预计2012年经济增速可能回落至9%以下,有点担心.

中国经济增速或放缓.因为中国经济一直高速增长,低于9%会为经济响起警号,08年季度GDP在金融海啸下曾跌穿9%,低见6%-7%水平,但一年内已回升至9%以上,股市亦随经济走高,故中国经济跌穿9%,如果只是短暂现象,对大市影响有限,相反如1997年至2002年般踏入整固期,则股市难望大升!若然中国经济增长放缓,相信银行业务也会受到影响,对于今年上半年盈利增长平均达34%的内银股而言,未来增长势必放缓.不过,内银股经过5个月调整後,以中期每股NAV计算下,九行平均市帐率降至1.4倍,最平内银股是中国银行(3988.HK)的1.03倍,其次是重农行的1.05倍,最贵仍然是招商银行(3968.HK)和近日被社保基金连续减持的工商银行(1398.HK).

至于内银股息是吸引读者另一因素,彭博预测九行今年预测息率的平均值约4.5厘,即使扣除10%股息税,仍有4厘股息,处低息时期已算不俗,尤其最高息中行、建行和工行,分别为6.5厘、5.6厘和5.6厘,扣除股息税也有5厘息以上,吸引力更大.当然,若然中国内地未来经济下滑,或影响内银股盈利和资产值,以九折计算,即股息减少10%,每股NAV没有增长之馀又下降10%,则中、建、工三行预测息率再扣除股息税後会降至5.3厘、4.6厘和4.5厘,可显示中行在众内银股中最吸引.

社保基金近期持续减持工行,有外电指社保基金参与上周承接美银减持的建行股份,加上基金持银行股会有一定比重,若然要增持建行,不排除要减持其他银行股来维持组合内银行股一定比重,故社保基金减持工行不一定睇淡工行前景,或是政治任务要求所致.