〔港报社评〕降温初见效,港府增推地料不变--星岛日报9月7日

香港将军澳官地拍卖成交,平均每方尺楼面价钱,比去年旁边一幅地皮低了15%,加上二手楼价近来稍见回软,显示政府为楼市降温的措施逐步见效.虽然中国及外围经济不明朗,预计政府仍会保持推出土地的步伐,以免楼价大幅反弹.

现时将军澳屋苑尺价约6,000港元,今次财团以尺价3,900多港元投得地皮,比市场预期的下限还要稍低一点,显示发展商今次出价倾向保守.预计几年後落成,就算楼价不涨,发展商都有利可图.发展商投地出价保守,再加上外围经济阴晴不定,港股抛上抛落,影响市场气氛,昨日即有将军澳小业主略为降价求售.过去每逢楼价稍为下跌,即有短线炒家入场博反弹,近月不复出现这种情况,显示政府推出住宅楼宇短炒额外印花税後,这类短线炒家大量离场,买楼者以用家和长线投资者居多.

楼市回调,炒家减少进场,用家有机会入市,假如楼价持续偏软,市民置业机会增加,相信会是港府目前乐见的结果.本财政年度的主动推地指标, 港府已完成了大约一半,快将公布下一季的卖地计画.本地楼市受港府房策影响,同样很受外围和中国经济牵引,近日全球经济面对挑战,近几次卖地成交价处于市场下限,令人想到港府须否暂时放缓推地步伐.

昨日官地拍卖开价偏低,反映当局有心理准备竞投气氛偏向保守,倾向不求高价继续卖地.要留意的是今次拍卖价不算特别低,但发展商仍有良好承接力,因此,预计当局的卖地政策会按照原有方向推行,希望楼市有序调整,朝向软着陆的目标进发.(A06)