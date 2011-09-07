〔港报社评〕正视地价掉头向下的讯号--文汇报9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
在环球经济不明朗下,港府昨日拍卖3幅住宅土地,虽经历逾百口出价竞价,但成交价仍低于市场预期.事实上,土地拍卖的成交价就是目前的市场价.多幅大型住宅用地均以触及或低于市场预期下限成交,反映市场预期的地价已经过高.无论是港府、发展商、测量师或是小业主,都应该正视地价掉头向下的讯号,适时调整对土地的估值及楼市发展的预期.当局有必要因应大环境变化,适当调整卖地的数量和节奏,避免楼市掉头向下趋势加剧,对香港经济造成更大负面影响.
土地拍卖成交价低于预期,反映近期市场的预期地价脱离现实,显示业界不希望地价向下影响楼盘或物业价格.这种心态可以理解,但毕竟要面对现实.然而,港府表示,已公布了推出的土地会继续拍卖,不会改变既定的推地政策,会继续主动推出土地. 港府的有关说法,难免有一成不变和缺乏应变之嫌.卖地情况和楼价不可能是两回事,随着多幅地皮以触及或低于市场预期下限成交,整体楼价特别是邻近成交地皮区域的楼价,已开始明显下调.港府若过多增加土地供应,难免会增加楼价下调的压力.
土地政策对香港的经济民生影响重大,正视地价掉头向下的讯号,实际上是正视地价向下对香港经济民生带来的影响.如今大环境显着转差,港府既定的推地政策应作出调整,以免续推土地增加市场下滑的压力.港府亦应检讨是否存在贱卖土地的问题,以珍惜宝贵的土地资源.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。