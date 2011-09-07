〔香港个股〕中国宏桥取消其美元及人民币结算的优先票据发行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月7日电---中国第四大铝产品制造商--中国宏桥(1378.HK)取消其美元及人民币结算的优先票据发行,评级机构惠誉因此撤销对该笔债券的评级.
惠誉在新闻稿中称,已经取消对该笔债券的BB(exp)评级,因公司此前取消债券发行.
宏桥此前表示,发债所得资金将用于扩建其发电总装机容量,但票据发行能否完成须视乎市况及投资者反应而定,而两批优先票据的发售并非互为条件.[ID:nCH0067837]
摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)及德意志银行(DBKGn.DE)为该票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人.
中国宏桥于今年3月24日挂牌,周三早盘收报4.9港元,过去一个月则累计下跌21.6%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。