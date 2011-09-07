〔香港个股〕中国宏桥取消其美元及人民币结算的优先票据发行

路透香港9月7日电---中国第四大铝产品制造商--中国宏桥(1378.HK)取消其美元及人民币结算的优先票据发行,评级机构惠誉因此撤销对该笔债券的评级.

惠誉在新闻稿中称,已经取消对该笔债券的BB(exp)评级,因公司此前取消债券发行.

宏桥此前表示,发债所得资金将用于扩建其发电总装机容量,但票据发行能否完成须视乎市况及投资者反应而定,而两批优先票据的发售并非互为条件.[ID:nCH0067837]

摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)及德意志银行(DBKGn.DE)为该票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人.

中国宏桥于今年3月24日挂牌,周三早盘收报4.9港元,过去一个月则累计下跌21.6%.(完)

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