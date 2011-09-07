〔全球经济〕推动中国跨国投资有助全球经济可持续性增长--商务部长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透厦门9月7日电---中国商务部长陈德铭周三表示,在欧美金融情势不明朗下,推动中国跨国投资有助于全球经济维持可持续性增长.
他是在厦门举行的第十五届投资贸易洽谈会上作出上述表示的.
"世界经济复苏出现新的不稳定、不确定因素."陈德铭说,"进一步加强国际合作,支持和鼓励跨国投资,是推动经济实现强劲、可持续、平衡增长的有效途径."
此前,商务部新闻发言人沈丹阳称,尽管有欧债危机,但对中国企业而言仍然是投资海外的好时机.2010年中国海外投资同比增长近22%至688亿美元.[ID:nCN1946477]
陈德铭上月随着副总理李克强出访香港时提到,中国当前的首要任务是控制住通货膨胀;并要保持宏调的连续性和稳定性,以使其更有效.[ID:nCH0074141](完)
--记者 李珊珊/王兰; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。