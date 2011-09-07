〔全球经济〕推动中国跨国投资有助全球经济可持续性增长--商务部长

路透厦门9月7日电---中国商务部长陈德铭周三表示,在欧美金融情势不明朗下,推动中国跨国投资有助于全球经济维持可持续性增长.

他是在厦门举行的第十五届投资贸易洽谈会上作出上述表示的.

"世界经济复苏出现新的不稳定、不确定因素."陈德铭说,"进一步加强国际合作,支持和鼓励跨国投资,是推动经济实现强劲、可持续、平衡增长的有效途径."

此前,商务部新闻发言人沈丹阳称,尽管有欧债危机,但对中国企业而言仍然是投资海外的好时机.2010年中国海外投资同比增长近22%至688亿美元.[ID:nCN1946477]

陈德铭上月随着副总理李克强出访香港时提到,中国当前的首要任务是控制住通货膨胀;并要保持宏调的连续性和稳定性,以使其更有效.[ID:nCH0074141](完)