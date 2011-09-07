〔表格〕裕元集团2010/11年度首九个月净利按年升1.23%至3.5亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月7日电---香港裕元工业(集团)有限公司(0551.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的九个月内,业绩报告如下:(以每百万美元为单位)
2010/11年度首三季 2009/10年度同期
净利 349.96 345.70
营业额 5,185.79 4,201.40
注:裕元工业为台湾宝成工业(9904.TW)于香港上市的子公司.裕元主要从事出口予Nike、Adidas及Reebok等主要国际品牌拥有人的运动及休闲鞋OEM及ODM业务.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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