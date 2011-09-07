〔表格〕裕元集团2010/11年度首九个月净利按年升1.23%至3.5亿美元

路透香港9月7日电---香港裕元工业(集团)有限公司(0551.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的九个月内,业绩报告如下:(以每百万美元为单位)

2010/11年度首三季 2009/10年度同期

净利 349.96 345.70

营业额 5,185.79 4,201.40

注:裕元工业为台湾宝成工业(9904.TW)于香港上市的子公司.裕元主要从事出口予Nike、Adidas及Reebok等主要国际品牌拥有人的运动及休闲鞋OEM及ODM业务.(完)

浏览裕元集团其他新闻,请点选[0551.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)