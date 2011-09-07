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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:32 BJT

〔离岸人民币〕英国BP发行三年期人民币债券,指导息率1.75%左右--销售文件

路透香港9月7日电---据路透周三获得的销售文件,英国能源巨头BP(BP.L)正发行三年期人民币债券,指导息率在1.75%左右.

销售文件显示,该笔高级无担保债券的规模在5-7亿元人民币之间,上限为7亿元.发行主体为BP Capital Markets.

该笔债券评级预计为A2(穆迪)/A(标普).

汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)负责是次债券发行.(完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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