〔离岸人民币〕英国BP发行三年期人民币债券,指导息率1.75%左右--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月7日电---据路透周三获得的销售文件,英国能源巨头BP(BP.L)正发行三年期人民币债券,指导息率在1.75%左右.
销售文件显示,该笔高级无担保债券的规模在5-7亿元人民币之间,上限为7亿元.发行主体为BP Capital Markets.
该笔债券评级预计为A2(穆迪)/A(标普).
汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)负责是次债券发行.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。