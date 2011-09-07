〔香港个股〕大唐新能源获中国证监会核准发行42亿元人民币公司债

路透香港9月7日电---中国第二大风力发电商--大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)周三称,其拟发行面值总额不超过42亿元人民币的公司债券,已获得中国证监会的核准.

该公司的公告并称,有关公司债券发行的具体安排将另行公告.

大唐新能源周二在银行间债市簿记建档发行的20亿元一年期短期融资券,票面利率为5.94%.[ID:nCN1947369]

大唐新能源的债务状况向来是投资者关注焦点.此前投行瑞信的报告称,该股跑输大市,因投资者担忧中国收紧风电项目审批,以及持续升息加重财务负担.报告指出,大唐新能源于6月底止的净负债比率升至212%,去年底则为195%.[ID:nCH0074281]

该股周三收升4.05%,报1.54港元;过去三个月累计则跌32%.(完)

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