〔香港个股〕大唐新能源获中国证监会核准发行42亿元人民币公司债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月7日电---中国第二大风力发电商--大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)周三称,其拟发行面值总额不超过42亿元人民币的公司债券,已获得中国证监会的核准.
该公司的公告并称,有关公司债券发行的具体安排将另行公告.
大唐新能源周二在银行间债市簿记建档发行的20亿元一年期短期融资券,票面利率为5.94%.[ID:nCN1947369]
大唐新能源的债务状况向来是投资者关注焦点.此前投行瑞信的报告称,该股跑输大市,因投资者担忧中国收紧风电项目审批,以及持续升息加重财务负担.报告指出,大唐新能源于6月底止的净负债比率升至212%,去年底则为195%.[ID:nCH0074281]
该股周三收升4.05%,报1.54港元;过去三个月累计则跌32%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。