〔香港个股〕瑞安建业目标三年利润翻番,料未来数月有收购机会(更新版)

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* 订三年计划,目标利润翻倍

* 明年上半年前或有收购项目落实

* 逐渐退出水泥业务

路透香港9月7日电---转型房地产的瑞安建业(0983.HK)周三称,目标于2014年的除税後纯利较2010年倍增至18亿港元,因公司相信在中国政府的调控下,一些小型开展商或会面临财困,为公司提供收购的机会.

瑞安建业主要从事特殊房地产项目(俗称"烂尾楼"),公司并订下三年发展计划,冀成为内地具领导位置的特殊房地产项目及知识型社区项目发展商.除了目标在2014年将除税後纯利较2010年倍增外,并冀资产净值由90亿港元升至130亿港元;总土地储备倍增至1,000万平方米.

"未来一两年对特殊房地产会有好的机会,因为在中央调控下,一些中小型发展商或会面临财困."行政总裁黄勤道在记者会上说.

"这(三年计划)应该是能够达到的目标."他说.

黄勤道表示,公司今年的资本开支为20亿港元,原来计划用于收购特殊房地产,但至今尚未作出投资.但他希望,明年上半年前有一些项目可以落实,使公司能够在2014年将项目收益入帐.

瑞安建业原来从事建筑及水泥制造业务,但因公司转型,故计划将水泥业务剥离.黄勤道表示,公司与法国拉法基(Lafarge)LAFP.PA分别持股45%和55%的合营--拉法基瑞安水泥稍早将几家水泥厂注入旗下四川双马水泥(000935.SZ);并希望在环境许可下,合资公司将馀下的资产都注入双马.

瑞安建业财务总监黄福霖表示,拉法基瑞安仍有2,700万吨的水泥产能尚未注入双马,期望未来数年能陆续注入.

瑞安建业收高0.56%,报9港元.过去一个月跌近3%.(完)