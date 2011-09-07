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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 18:10 BJT

〔香港个股〕汇丰控股料三年内裁减香港3,000个职位--电台

路透香港9月7日电---香港电台周三引述汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜在给予员工信中表示,香港汇丰料三年内裁减3,000个职位,减少管理职级层及提升效率.

报导引述王冬胜在信件中说,现时集团全球的成本效益率为57.5%,跟目标范围48-52%仍然有距离,虽然香港的成本效益低于集团在环球市场的平均数,但仍有空间提升效益.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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