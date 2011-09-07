〔香港个股〕汇丰控股料三年内裁减香港3,000个职位--电台

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月7日电---香港电台周三引述汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜在给予员工信中表示,香港汇丰料三年内裁减3,000个职位,减少管理职级层及提升效率.
报导引述王冬胜在信件中说,现时集团全球的成本效益率为57.5%,跟目标范围48-52%仍然有距离,虽然香港的成本效益低于集团在环球市场的平均数,但仍有空间提升效益.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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