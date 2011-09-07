〔全球金融〕尼日利亚央行行长称第四季起将把部分外储转换成人民币(更新版)

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* 尼日利亚将把10%的外储转换为人民币资产,有望下季度开始

* 最感兴趣的人民币资产是中国政府发行的国债

* 可能通过货币互换、贸易结算和离岸人民币市场获得人民币

路透香港9月7日电---尼日利亚央行行长Lamido Sanusi周三称,将从下个季度起将部分外汇储备转换成人民币,其外储的10%有望转换成人民币资产.

他在香港对记者表示,将人民币纳入尼日利亚的外汇储备,并在贸易中增加使用人民币具有战略重要性.人民币不可避免会成为全球储备货币,虽然不会完全取代美元或者欧元的地位,但会加入它们成为储备货币.

"我不知道什麽时候才能达到10%的目标,但我们显然很有希望会在下个季度之内就开始持有一些人民币头寸."他称.

尼日利亚央行周二与中国人民银行签订一项谅解备忘录,在多方面的央行事务上寻求更紧密的合作.

尼日利亚目前拥有约320亿美元外汇储备,其中79%为美元资产,其馀为欧元等资产.

Lamido Sanusi指出,最感兴趣的资产类别是中国政府发行的国债.该国未来可能获得人民币的办法包括和中国央行签署货币互换协议、在香港人民币市场将美元转换称人民币,以及人民币贸易结算等.

作为非洲第二大经济体的尼日利亚是中国第二大非洲出口市场,仅次于南非.中国与尼日利亚2010年的双边贸易达到75亿美元历史新高.

Lamido Sanusi周二在北京访问期间表示,人民币毫无疑问将成为全球储备货币,而美国债信评级遭降增加了尼日利亚外汇储备多元化的紧迫性.尼日利亚正考虑在中尼石油贸易中以人民币结算的可能性.(完)