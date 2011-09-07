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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 19:06 BJT

〔香港个股〕百丽国际高层正出售该公司价值5.67亿美元股份--IFR

路透香港9月7日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,百丽国际(1880.HK)董事长和一些高层正出售该公司价值5.67亿美元股份.

IFR引述销售文件称,这些股份出售的价格区间为每股15.28-15.7港元.该股周三收报16.26港元.

瑞信CSGN.VX和摩根士丹利(MS.N)负责是次交易.(完)

--编译 陈敏; 审校 乔艳红

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