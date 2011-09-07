〔香港个股〕百丽国际高层正出售该公司价值5.67亿美元股份--IFR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月7日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,百丽国际(1880.HK)董事长和一些高层正出售该公司价值5.67亿美元股份.
IFR引述销售文件称,这些股份出售的价格区间为每股15.28-15.7港元.该股周三收报16.26港元.
瑞信CSGN.VX和摩根士丹利(MS.N)负责是次交易.(完)
--编译 陈敏; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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