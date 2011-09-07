〔香港个股〕光汇石油料2010/11年度净利按年有所增加

路透香港9月8日电---中国主要海上燃油供应商--光汇石油(控股)有限公司(0933.HK)公布,公司截至6月底止的年度净利将按年有所增加,主要因提供免税海上供油服务及销售石油产品的收入显着增长.

公司的声明称,虽然在建立全球销售网络的营运成本增加,而用于对冲实油价格风险的衍生金融工具的远期合约公平值亏损,亦相对地有所上升,但全年股东应占综合纯利,比去年同期录得增长.