〔香港个股〕光汇石油料2010/11年度净利按年有所增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---中国主要海上燃油供应商--光汇石油(控股)有限公司(0933.HK)公布,公司截至6月底止的年度净利将按年有所增加,主要因提供免税海上供油服务及销售石油产品的收入显着增长.
公司的声明称,虽然在建立全球销售网络的营运成本增加,而用于对冲实油价格风险的衍生金融工具的远期合约公平值亏损,亦相对地有所上升,但全年股东应占综合纯利,比去年同期录得增长.
上年度,光汇石油的净利为11.43亿港元.
光汇石油周三收报1.87港元,过去一个月下滑逾25%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。