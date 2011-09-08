《香港报摘》--经济日报9月8日

* 要闻版头条:

--香港最大私人机构雇主之一的汇丰控股(0005.HK),公布其1865年创立以来,于香港历来最大规模的裁员行动.计划至2013年,在3年内裁减3,000个现有职位,比率达14%;银行将会减少管理职级层以提升效率.

* 其他:

--据销售文件显示,百丽国际(1880.HK)主席邓耀及管理层拟以每股15.28-15.7元,配售2.85亿股旧股,套现最多44亿港元.

--永泰地产(0369.HK)执行董事区庆麟表示,由今年起至2015年,每年都有地产发展项目入帐,而下半年主要入帐项目来自"懿峰"的30亿港元销售,目前仍馀下约2.6万平方尺未售面积.

--差饷物业估价署最新数据显示,7月份住宅楼价指数终止今年以来连续六个月升势,按月回落1.7%,跌幅更是08年金融海啸後新高.业内人士认为,由于近月多幅政府用地均以低价成交,加上股市波动,本港住宅楼价将会进一步受压.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.