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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月8日

路透香港9月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7937港元HKD=)

美国股市周三大幅收高逾2%,逆转三日连跌之势,道琼工业指数.DJI劲扬275.56点,或2.47%,报11,414.86;之前德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍,可能缓解欧洲债务危机.[ID:nCN1951525]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.990 2.63 64890 14.573 2.63

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.820 0.19 371190 4.932 4.27

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.160 0.89 511459 79.745 0.54

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.440 4.08 119782 18.933 1.90

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.900 2.82 102702 9.812 1.26

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 98.850 3.18 94737 7.704 1.26

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.150 2.63 578455 65.701 1.70

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.140 0.02 37207 5.077 1.74

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.580 1.65 536692 16.819 0.59

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 28.500 6.11 58084 22.212 2.36

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.460 0.33 69642 3.597 1.60

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 33.300 0.85 11971 5.191 0.98

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 22.600 3.10 9377 1.761 -49.24

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.830 2.54 48157 0.441 1.41 (完)

--整理 梁慧仪

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