《香港报摘》--信报9月8日

* 头版头条:

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)旗下香港上海汇丰银行突然宣布计划未来3年大幅削减约3,000个香港的职位.雇员和工会团体批评汇丰在有庞大盈利下仍计划裁员,除打击士气外,亦担心其他银行仿效.署理财政司司长陈家强表示关注,希望汇丰将对香港的影响减至最低.

* 其他:

--渣打香港亚洲区高级分析师刘健恒表示,受外围经济复苏缓慢等影响,调低香港今、明年经济增长预测,分别由6%及5%,降至5%及4.9%.他说,在发达经济体货币宽松及低息持续下,对本港通胀的担忧多过经济增长,但滞胀风险不大.

--上月先後宣布两项收购的台泥国际(1136.HK)宣布供股集资,计划建议以20股供3股,集资净额24.2亿港元.然而,供股价为每股4.9港元,较昨天收市价有约52%溢价,溢价供股的做法较为罕见.

--食物成本上升,稻香(0573.HK)行政总裁梁耀进表示,上半年公司的食品物流中心投产,抵消食品成本上升10%,而且酒楼点心亦加价5%,故毛利率提升1.3个百分点,预期下半年食物成本上升,不排除食品加价.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.