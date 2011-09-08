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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:24 BJT

《香港重要政经日程》--9月8日-9月12日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月8日(周四)

-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布全年业绩.

--09:00 马斯葛集团(0136.HK)股东周年大会.

--10:00 香港兴业(0480.HK)股东周年大会.

--10:00 丽悦酒店(2266.HK)股东周年大会.

--11:00 维奥集团(1164.HK)股东周年大会.

--15:00 远东发展(0035.HK)股东周年大会.

--16:30 中国伽玛(0165.HK)股东特别大会.

=====================================================================

9月9日(周五)

--10:00 比亚迪(1211.HK)股东特别大会.

--10:00 其士泛亚(0508.HK)股东周年大会.

--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.

--14:10 招商银行(3968.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:00 星光国际(0485.HK)股东周年大会.

*9月12日(周一)

-- 高银金融(0530.HK)公布全年业绩.

-- 新源控股(1048.HK)公布截至7月底底季度业绩.

-- 新意网(8008.HK)公布全年业绩.

--09:00 澳科控股(2300.HK)股东特别大会.

--09:00 中国置业投资(0736.HK)股东特别大会.

--10:00 科士威(0288.HK)股东周年大会.

--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.

--15:30 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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