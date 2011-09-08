〔香港个股〕百丽国际部分管理层以每股15.28港元,配售2.4亿股旧股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月8日电---中国鞋履销售商--百丽国际(1880.HK)周四称,包括行政总裁盛百椒在内的若干管理人员,已按每股15.28港元的价格,配售2.4亿股旧股,涉资36.672亿港元.
公司的声明称,各卖方并承诺于直至配售完成後180日止期间,不会出售或以其他方式转让或处置百丽任何股份.
百丽国际表示,是次管理层减持股份,并不包括主席邓耀及执行董事盛放.
汤森路透旗下IFR周三报导,百丽国际主席邓耀和一些高层正出售该公司价值5.67亿美元股份,价格区间为每股15.28-15.7港元.该股周三收报16.26港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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