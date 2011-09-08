〔香港个股〕百丽国际部分管理层以每股15.28港元,配售2.4亿股旧股

路透香港9月8日电---中国鞋履销售商--百丽国际(1880.HK)周四称,包括行政总裁盛百椒在内的若干管理人员,已按每股15.28港元的价格,配售2.4亿股旧股,涉资36.672亿港元.

公司的声明称,各卖方并承诺于直至配售完成後180日止期间,不会出售或以其他方式转让或处置百丽任何股份.

百丽国际表示,是次管理层减持股份,并不包括主席邓耀及执行董事盛放.

汤森路透旗下IFR周三报导,百丽国际主席邓耀和一些高层正出售该公司价值5.67亿美元股份,价格区间为每股15.28-15.7港元.该股周三收报16.26港元.(完)

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