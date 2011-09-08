〔香港个股〕中海油称收购OPTI之建议交易已获得加拿大法院批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称,其收购OPTIOPC.TO之建议交易已获得加拿大法院的批准,以及半数以上的第二留置权票据持有人批准.
今年7月,中海油公布以总对价21亿美元(约164亿港元)收购受破产保护的加拿大油砂开发商OPTI,其中包括总现金对价12.5亿美元,将由买方向OPTI股份持有人及第二留置票据持有人支付.[ID:nCH0069335]
中海油当时并称,交易除了须获加拿大法院以及第二留置权票据持有人的批准之外,在成交之前还需取得中国和加拿大政府、监管机构的批准.待所有条件得以满足或豁免後,交易预计将于2011年第四季度生效.
中海油周三收盘报14.2港元,过去一个月累计跌10.7%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。