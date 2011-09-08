〔香港个股〕中海油称收购OPTI之建议交易已获得加拿大法院批准

路透香港9月8日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称,其收购OPTIOPC.TO之建议交易已获得加拿大法院的批准,以及半数以上的第二留置权票据持有人批准.

今年7月,中海油公布以总对价21亿美元(约164亿港元)收购受破产保护的加拿大油砂开发商OPTI,其中包括总现金对价12.5亿美元,将由买方向OPTI股份持有人及第二留置票据持有人支付.[ID:nCH0069335]

中海油当时并称,交易除了须获加拿大法院以及第二留置权票据持有人的批准之外,在成交之前还需取得中国和加拿大政府、监管机构的批准.待所有条件得以满足或豁免後,交易预计将于2011年第四季度生效.

中海油周三收盘报14.2港元,过去一个月累计跌10.7%.(完)

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