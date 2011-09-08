《香港报摘》--其他报纸重要消息9月8日

* 明报:

--国务院副总理李克强公布一系列有关人民币回流机制的政策方向,其中包括RQFII(合资格机构以人民币投资内地).证监会主席方正证实,本港首批以RQFII机制发行的人民币产品,投资比例是八成债券,两成A股,风险较易管理.

* 星岛日报:

--市场消息指,由郑裕彤控制的新世界发展(0017.HK),早前透过旗下新世界策略以大约4,500万美元入股Legend Pictures, LLC(传奇影业),持股约6%,入股作价相等于整间传奇影业价值仅7.5亿美元,远低于部分市场人士对传奇影业日後上市,市值有望达数十亿美元的估计.

--据悉,旅行代理专业旅运及男装优閒鞋商动感集团已先後启动路演,以其初步招股价计,每手入场费分别为3,484.8港元及3,696.9港元.

* 苹果日报:

--中大国际(0909.HK)公布,张玉清以健康理由辞任副主席及执行董事,周三(7日)起生效.

* 东方日报:

--合景泰富(1813.HK)公布,其首8个月累计预售总额达84亿元人民币,完成全年目标约56%,其中8月份的预售为8.67亿元人民币,按月跌13%.

* 文汇报:

--国务院副总理李克强访港时宣布推出涉及金融、经贸及粤港合作等36项挺港措施.中国人民银行表示,上述挺港金融措施皆在紧密落实中,而港股ETF(交易所买卖基金)和人民币QFII已准备就绪箭在弦上,近期有望开闸试点.

--证监会署理行政总裁张灼华表示,当人民币外商直接投资(FDI)的措施落实後,在香港筹集或借取的人民币资金可进入内地作直接投资,届时香港的人民币债市将迅速发展.

* 大公报:

--恒盛地产(0845.HK)公布,今年8月份实现房地产销售额11.1亿元人民币及销售面积11.48万平方米,同比分别增长64.69%和73.41%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.