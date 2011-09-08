〔香港金融〕首批RQFII机制发行的人民币产品,债券投资比例为80%

路透香港9月8日电---据多份本地报章周四引述香港证监会主席方正称,香港首批以RQFII(境外合资格机构以人民币投资内地证券市场)机制发行的人民币产品,债券的投资比例为80%,A股投资比例为20%.

方正并称,产品若以债券为主,结构较简单,风险管理较容易,跟现有产品相似,证监会可按现有机制审批.

中国国务院副总理李克强上月在香港宣布,允许以人民币境外合格机构投资者方式投资境内证券市场,起步金额为200亿元人民币.

此外,明报引述证监会署理行政总裁张灼华出席一论坛时说,RQFII运作理念和机制将与现有的美元QFII计划差不多.RQFII的申请人(必须为香港证监会持牌人士)要先向中国证监会申领资格证明书,然後向国家外汇局取得人民币额度,以及必须在中国人民银行开立人民币户口.

她并称,香港已推出多种与内地市场挂钩的投资产品,当中有部分是使用现有美元QFII额度,并经证监会认可.证监会认可有关基金时,都是采用同一套审批规则及程序,即《单位信托及互惠基金守则》.假如内地的规则施加额外条件,例如投资限制及托管规定,RQFII的基金产品亦须遵守有关规定,证监会处理RQFII的产品申请时,亦会一视同仁.

据内地媒体报导,沪深交易所拟推出的港股ETF基本确定,方案已上报中国证监会;上海交易所将推出的ETF产品以恒生国企指数.HSCE为追踪目标,深圳交易所则以恒生指数.HSI为追踪对象.而另一回流机制人民币FDI(外商直接投资)的管理办法最快可在10月底出台.

星岛日报引述张灼华称,随着人民币FDI落实,香港人民币债券市场的深度可望快速增加,届时便有条件推出人民币债券指数ETF;而人民币FDI有利吸引企业在香港发行人民币股票.(完)