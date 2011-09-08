〔香港热股〕光汇石油早盘一度大涨逾13%,因公司预期年度净利按年增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---中国主要海上燃油供应商--光汇石油(控股)有限公司(0933.HK)周四早盘一度大涨13.4%,触及2.12港元,该公司此前称预料2010/11年度净利按年增加.
香港时间10:15,该股升9.09%,报2.04港元;大市恒生指数.HSI则跌0.74%.
该公司稍早表示,预期截至2011年6月底止年度净利同比增加,因提供免税海上供油服务及销售石油产品的收入明显增长.[ID:nCH0077851]
今年2月,光汇石油因中期净利大减23%而导致股价急挫.[ID:nCH0099386](完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。