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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 10:23 BJT

〔香港热股〕光汇石油早盘一度大涨逾13%,因公司预期年度净利按年增加

路透香港9月8日电---中国主要海上燃油供应商--光汇石油(控股)有限公司(0933.HK)周四早盘一度大涨13.4%,触及2.12港元,该公司此前称预料2010/11年度净利按年增加.

香港时间10:15,该股升9.09%,报2.04港元;大市恒生指数.HSI则跌0.74%.

该公司稍早表示,预期截至2011年6月底止年度净利同比增加,因提供免税海上供油服务及销售石油产品的收入明显增长.[ID:nCH0077851]

今年2月,光汇石油因中期净利大减23%而导致股价急挫.[ID:nCH0099386](完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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