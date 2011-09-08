〔港报财经评论〕外围趋稳偏安有望--信报9月8日

外围趋稳偏安有望/ 陆文

随着德国法院裁定拯救希腊的注资没有违宪,有助月底国会通过相关拨款,当然,这事件已成为政治议题,对执政者日後拨款肯定构成压力,令欧债危机挥之不去,却令短期VIX风险下降,配合瑞士法郎的回落及金价回吐,促使较多资金重临股市,引发不少淡仓平仓.本周持续有多个"D Days"变数,令这个上落市持续波动未休,短期可见恒指先挑战20,300/20,500点,但在现水平选股作短炒,才是最具挑战性呢.随着恒指从高位回吐1,700点後反弹近一半,昨天收报20,048点,却是区内升幅较细的股市,全日成交金额只有654亿港元,属较淡静,大部分重磅股升幅颇平均,除了个别近日被沽空及抛售者有补淡仓反弹力较大,市场依然观望周四奥巴马公布的刺激经济方案,配合周五中国内地公布最新CPI等数据,以寻找会否稍後局部放松信贷,为大落後的国企股带来反弹,亦为下月黄金周带来憧憬.

至于G7成员将举行会议,肯定将成为市场关注热点,特别是部分成员汇率货币政策是否有变,日圆会否随瑞士法郎干预市场等.目前全球经济进入不同形式的形态,如香港有滞胀风险,亦有双底衰退威胁的欧美,中国内地却是物价通胀、信贷紧张与出口放缓等问题.上述一些不明朗因素令投资市场以避险及预期企业盈利放缓下,对港股前景趋悲观,但一如早前指出,大市在QE2的馀威下资金充裕,目前处有秩序的调整,每次大跌可吸引短线资金入市博反弹,至于这趋势何时结束未明朗前,投资者只能作短炒上落主导吧.市场不断寻找可为大市及个股带来起伏的藉口,近日德国法庭对EFSF拨款最终视为不违宪,甚或瑞士法郎与欧罗挂钩抑压大量热钱狙击,以至意大利评级会否被下调,均可构成全球资金流动的催化剂.

反之,传奥巴马提出以3,000亿美元作基建及铁路项目投放创造就业,虽然其透过减税及补贴拨款将要面对共和党的反弹,但有其可行性以纾缓失业率上升,对投资者可在美国投资一批基建工程相关的板块,由重型机械股如Caterpillar,以至不少铁路股份,在香港原本一批如中国南车(1766.HK)及中铁建(1186.HK)等受惠,但撞车事故令这大生意告吹,当然,稍後有工程机械股如徐工机械及三一重工来港上市,亦可令龙工(3339.HK)、中国重汽(3808.HK)及三一国际(0631.HK)有反弹,一批超卖的中铁(0390.HK)与中交建(1800.HK)可作反弹平淡仓,至于个股有涉及建筑工具的创科(0669.HK)及德昌电机(0179.HK)或间接受惠,不失美国基建概念呢.(P30)

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大鳄料与瑞士央行对赌/ 苏子

商品大王罗杰斯昨天接受CNBC.com访问时表示,瑞士央行本周二宣布把欧罗兑瑞郎设定在1.20水平的最低汇率目标的干预瑞郎行为是巨大的错误决定.他指出,瑞士央行的决定暂时可以阻止瑞郎进一步升值,可得到短暂性的效果,但最终因为市场的资金还是较瑞士央行为多,故瑞士央行无限量买入外币,最终却只会令这些外币面对亏损出售的风险,令央行的干预瑞郎强势行动招致较大损失.此外,罗杰斯亦指出,瑞士央行人为地把瑞郎贬值,以保持瑞士的竞争力,将为传统的瑞士金融产业带来破坏性影响的风险.认同罗杰斯的观点,即瑞士央行把强势的瑞郎与未来有潜在大幅贬值风险的欧罗挂钩,绝对是一个非常错误的决定.

毕竟瑞士的经济规模并不大,以外汇市场如此庞大的规模而言,若然市场上有大量避险资金无视瑞士央行的干预行动,纷纷采取逢低买入瑞郎的策略,积极地与央行进行对赌的话,担心瑞士央行所投入的无限量干预资金最终只会如泥牛入海般无甚作为,市场力量料可战胜央行的有形之手,使瑞郎重拾升势,结果令欧罗兑瑞郎回落至1.15支持关口以下波动,令央行的干预行动再次出现损手情况.相信在汇市上不少大鳄眼中,现阶段瑞士央行是一个绝佳交易对手,故相信他们正部署应如何才可以把瑞士央行用作干预汇市的无限量资金猎取过来,担心稍後欧罗汇价不止兑瑞郎下跌,而是兑各主要货币全面下挫,包括兑美元.

因欧罗汇价一旦全面下挫,将迫使市场的恐慌情绪急升,令更多欧罗区的避险资金因害怕欧罗面临瓦解爆煲的风险而不问价买入瑞郎.大家要留意,持有这些避险资金的投资者买入瑞郎的目的并不是炒作瑞郎升值,而是因为担心欧罗可能瓦解爆煲而买入瑞郎避险,这些资金即使买入瑞郎後出现汇率上的损失,但此损失总好过因欧罗瓦解爆煲而变得一无所有,故买入瑞郎後所出现的汇率损失,已被这些有需要避险的投资者视作”保险费”而已.目前瑞士央行力阻瑞郎上升,并以有形之手的力量令瑞郎下跌,只不过是令有意避险的投资者在买入瑞郎时需要支付的”保险费”下降而已.换言之,瑞士央行的干预行动,或吸引更多避险资金在瑞郎跌势喘定时趁低吸纳.

正如罗杰斯所言,目前瑞士央行的干预行动确实可收一时之效,但却难以扭转仍处强势阶段的瑞郎的上升趋势.事实上,要瑞郎扭转目前的强势,并不是单靠瑞士央行入市干预,而是目前没完没了的欧债危机能有真正解决的方案才可成事.否则,在市场避险情绪与欧债危机同样是没完没了的大前提下,相信市场仍会视瑞郎为避险货币,瑞士央行最终或要为干预瑞郎的强势而付上惨痛的代价.故相信瑞士央行的干预行为最终以失败收场,投资者可考虑伺机趁低买入瑞郎.(P33)