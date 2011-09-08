〔港报财经评论〕捕捉调控规律,10月最为敏感--经济日报9月8日

捕捉调控规律,10月最为敏感/ 林瑞芬

市场传奥巴马考虑于明年推出总额约3,000亿美元的就业计划,其中包括减税、基建支出及直接向地方政府提供援助.若奥巴马的报告,获市场收货,港股的技术性反弹还要视乎周五中国内地公布CPI数据是否配合.同时等美国、加拿大、日本、德国、法国、意大利及英国组成的七国集团财长和央行行长峰会的结果.此轮全球股市的暴挫,其根源在于:美国信用评级降低、欧元区债务危机、全球经济增长放缓预期等.这三大因素使全球资本市场经历了2008年以来最灰暗的时刻.美国纽约大学商学院教授鲁宾尼更认为,全球经济当前的增长放缓趋势已经加快了经济陷入下一场金融危机的速度.相信G7峰会主要商讨,该如何采取行动来振兴日益疲弱的全球经济,希望有好消息出台.

上证综指上涨1.84%至2,516点收市,深证成指则涨2.16%至11,011点收市,两市成交虽较前个交易日增加20%,但仍只有1,168.6亿港元.中国内地股市略为反弹,事缘市场传中国内地会下调存款准备金率.在面对欧、美经济如此差劲,憧憬中国放水之声一出,股市自然对号入座.不过,从过去经验所得,本月突然松银根的可能性还是低,10月之後可能较大.据莫尼塔投资发展公司于6月份一份报告指出,宏观经济调控,一般决策有一个流程,通常每年的4月、7月及10月份随着季度经济数据发布,中国决策层会分析和判断当前经济运行情况,并对下季度政策作出相应调整.因而,从近两年所见,调控政策的敏感期附近,对市场的影响力都增长.现在开始传货币政策可能于第四季略为放松,不无道理.除了中国要应对欧、美经济近月重陷弱势,或多或少对中国内地出口贸易构成重大压力外,通胀压力有望于第四季缓和也是触发政策微调关键因素.

莫尼塔报告亦指出,梳理了A股近20年来,每次通胀高峰和紧缩周期的A股行情.发现自1990年以来,共有四轮通胀高峰和紧缩周期,资料显示,政策变化是通胀筑顶後触发市场筑底逆转的主要因素.(012)

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煤炭业入旺季,股价可赢大市/ 余少文

中国内地股市结束四连跌,国企指数则两连升,後市仍取决中国会否推出利好股市政策,否则震盪格局将持续.昨日大市火车头除了金融股外,煤炭股亦出一分力,由于第四季是煤炭行业旺季,预期煤价可维持在高位,有助煤炭股跑赢大市.国企指数昨日升197点或1.9%,收10,544点,成交额155亿港元,近70%主板H股随大市上升,金融股成为大市火车头,尤其内银股表现最好,内银股愈跌愈吸引,或令部分股民心动而追捧所致.至于红筹指数升55点或1.4%,收3,911点,成交额68亿港元.大市能否继续反弹,中国政策最为关键,因为欧债务危机仍未明朗,美国即使推出3,000亿美元刺激就业方案,也会惹来政党争拗,前路同样是不明朗.相反,中国内地经济虽放缓,但近期出现的民间高息借贷出现疯狂现象,更有指沿海地区约有3万亿元人民币的银行贷款流入民间借贷市场.若然问题未能解决,一旦爆煲,将会令社会出现更大震盪.

由于人民银行已开始分阶段实施扩大存款准备金上缴基数范围的措施,即使取消差别存款准备金率,也难以改善中国内地流动性不足问题,中国内地存准率下调的传言,并非不可能实现.而中国目前观望过去一年的紧缩货币政策所带来的影响,不排除要面对现实,最终下调存准率.若然中国内地股市走出谷底,国指可以跟随,相信煤炭股有力成为火车头.因为国指过去四个月录得20%跌幅,但三大煤炭股中国神华(1088.HK)、兖州煤业(1171.HK)和中煤能源(1898.HK)期内也跌,跌幅分别为1%、28%和8%,整体表现明显跑赢大市,反映在跌市中的抗跌能力较强,特别是神华和中煤.

而三大煤炭股上半年盈利平均增长22%,神华和中煤抗跌力强下,预测PE在众煤炭股中也最高,分别为13倍和12倍,但中煤预测市帐率则在三大煤炭股中最低,似乎在重磅煤炭股中最为吸引.其实,一些证券商报告都提及,9月是动力煤的传统淡季,但部分地区煤价仍在上升,出现淡季不淡现象,加上季节性因素将至,电厂多会在第四季增加冬季储备而令需求上升,以及保障房踏入开工旺季又会推动钢铁行业活动从而令焦煤价格获支持,最後是大秦铁路在9月下旬至10月初检修15天,将会影响煤炭运力,故煤价第四季仍会上升,有利煤炭股.(010)