〔港报社评〕一叶不知秋追悔恐太迟--星岛日报9月8日

汇丰银行预计3年内在香港裁减约3,000个员工,瘦身幅度高达13%,香港失业率持续下跌,大企业忽然宣布裁员,难免令人有一叶知秋的联想,担心前景开始出现阴霾.汇丰瘦身反映巨企思维.香港汇丰在金融海啸期间曾经削减人手,经济复苏後大量增聘,现在又要削回比海啸前低的水平,主要缩减中层及资讯科技等後勤.身为香港最大雇主之一及银行业龙头,如此大规模裁员,难免在社会上投下心理阴影.

阴影之一,是担心其他银行以至大企业会否跟随.现时全球纷纷收紧监管,银行应付成本大增,近来前景又不明朗,大家担心会削弱银行招聘意欲.阴影之二,是就算经济环境好,企业仍然会为提高效益而裁员.勿轻视服务贸易自由化.香港企业工种不断北移,早已反映了这股全球化趋势,先有蓝领,後有白领.汇丰裁员可能预示,现在到了服务业接受无情考验的时刻.现时香港失业率低,个别企业裁员未必会惹起太大忧虑.然而,产业无论是转型抑或边缘化,过程都是日积月累,最後到达临界点,触发全面改变.香港成本日高,服务业容易流失,成为这一代和下一代港人的挑战.

早前,副总理李克强在港介绍国家第12个5年规划,指出目标是在中港两地到2015年,实现服务业贸易自由化.中国打算在期内把服务业占国民生产总值的比例提高4个百分点.香港人不去把握这个机遇,当中国同业日趋成熟,反过来就会成为对手,可惜的是领导人这番重要讲话,未受到社会广泛注意,到将来苏州过後无艇搭,追悔未免会太迟.(A04)