〔港报社评〕汇丰裁员求自保就业趋势惹关注--文汇报9月8日

汇控亚太区行政总裁王冬胜昨日向员工发出信件表示,为配合集团架构优化计划,未来3年将在香港裁员3,000人.香港是汇丰重要的利润贡献地,港人一向是汇丰的忠实支持者,可惜汇丰赚取厚利仍在香港大幅裁员,打击员工士气.此次汇丰裁员的决定,也反映欧美债务危机引发的银行业危机不断加深,对香港就业市场、经济形势会否出现逆转有一定预警作用,港府必须居安思危,未雨绸缪,作出应对.

汇丰是香港银行业的龙头,对本港的影响举足轻重,多年来港人义无反顾地支持汇丰成长、壮大,协助其渡过一次又一次的难关.但是,汇丰一遇风吹草动就率先裁员自保,必然会引起其他企业仿效,对香港的市场信心、社会稳定都会造成震盪.既然汇丰强调此次裁员目的在于减省成本,那麽就应切实削减叠床架屋、高薪厚禄的管理职级,而对于服务市民、予民便利的零售部门,则应尽力提供足够人手、保证优质服务,不能完全唯利是图、漠视作为香港知名企业的社会责任.

汇丰突然宣布大幅裁员,对香港就业环境、经济大局的走势亦发出预警讯号.当前美国经济萎靡不振、欧债危机深不见底,香港受到波及在所难免,再加上通胀压力有增无减,香港企业经营日益困难.目前楼市、股市已出现调整迹象,整体经济会否亦跟随逆转,导致企业经营收缩、失业率调头回升,值得当局注视.港府应密切留意汇丰大幅裁员的後续反应,对推动经济增长、保持就业市场活跃采取必要的措施.(A04)