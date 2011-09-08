〔港报社评〕房策应该持续可预期,为楼市软着陆创空间--明报9月8日

昨日公布的香港差饷物业估价署数据显示,7月份录得今年首次楼价指数下跌,加上港府连续两次拍卖土地,较大型贵重地皮都以市场预期下限成交,市道略见转淡,港府应否继续卖地呢?港府供应土地,应以市民实际居住需要为首要考虑,不应受楼市周期或卖地气氛影响;只要港府稳定按序推售土地,让市民、发展商看到土地房屋政策持续而可以预期,市民知道供应不会出现断层,则楼市自会朝着健康平稳方向发展.港府主动卖地,重新主导土地供应,在调节楼市方面初见成效,港府应该坚持现行政策,为香港楼市软着陆创造条件.

土地房屋政策持续可预期,不但可以创造市民预期,发展商也可据之调整投资策略.目前楼市,看到一些可以软着陆的苗头,港府宜巩固之.前日卖地,元朗洪水桥一幅细地皮,竞逐激烈,除了中小型发展商热切加入战团,大型发展商也有参与竞投,最终由久未投得地皮的百利保夺得,金额虽然只有3.61亿港元,但是确切反映中小型发展商求地若渴.这幅地皮拍卖情况,有两个启示:

(1)港府应该看到规模不大,而且位处较偏远地区的地皮,中小型发展商的竞投实力,并不弱于大发展商,港府宜规划较多这类地皮.(2)寡头垄断会减弱竞争,可能未能确切反映地皮的价值,洪水桥地皮竞投气氛热炽,共有162口叫价,地价节节上升.拍卖情况说明,只要港府以恰当措施,创造足够竞投深度和广度,不但可以避免垄断,对于港府收入也有助益.所以,从地产业生态出发,让中小型发展商有生存空间,符合整体香港利益.(A04)