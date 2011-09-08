〔港报社评〕汇控大力瘦身港经济响警号--信报9月8日

汇丰控股进一步落实全球裁减人手计划.昨天,香港汇丰公布未来3年将削减本地3,000个职位,重组後勤部门架构,精简人手,贯彻集团节约成本的发展策略.作为跨国金融机构,面对全球激烈竞争,经营环境日趋波动,汇控优化成本效益率,是正常的企业决策,无可厚非.但联系到目前全球经济放缓、香港受到经济衰退威胁的形势看,香港劳工市场恶化和经济急剧滑波的风险,形势愈来愈尖锐,很值得警惕,并及早筹谋.

目前,珠三角港商仍以出口业务为主,中国出口订单急跌,港商显然首当其冲;加上欧美订单同告减少,出口业务在下半年也难以乐观.日前有人力顾问公司表示, 8月份有20%至30%企业减少招聘人手,其中金融、出口及物流等行业明显受到影响,反映香港经济放缓的负面效应已开始陆续浮现.汇丰最近另一项调查,8月香港私营企业的经营环境恶化,近20%受访者表示,产出正在下跌,欧美需求疲弱,中国新订单经连续11个月增长,增幅明显放缓;8月份企业招聘意欲下降,是去年底以来首次出现减聘现象.

汇控大力削减营运成本,计划在2013年前持续节省成本25至35亿美元,通过营运架构重组,精简集团各地人手来实现.如今分3年逐步削减香港区3,000职位,这项决定,虽则未必与目前香港经济放缓相关,且香港当下积极发展成为人民币离岸中心,金融业务还有增长潜力,但毕竟汇丰裁减员工的讯息,在香港企业招聘活动弱化的趋势中,令劳动力市场受到更大的压力;也为本港经济下滑之势响起了警号.(P02)