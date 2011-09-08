〔港报社评〕汇丰裁员有失,香港自求多福--经济日报9月8日

汇丰银行昨宣布要在香港裁员3,000人,占香港员工总数14%,落实其早前宣布全球裁员10%即30,000人的计划,消息震动市场.汇丰在港大裁员有损其商誉及员工士气,香港更要积极拓展金融中心,才不愁香港人才没出路.

汇丰看淡欧美,殃及新兴市场.汇丰这次在港历来最大规模的裁员行动,有三点值得留意.其一,汇丰较年初更忧虑欧美经济前景.此反映欧美经济前景欠佳,令汇丰忧虑新兴市场亦难独善其身,故本来正在扩张的新兴市场,步伐亦需调整.其二,汇丰集团的新行政总裁更重视成本管理.汇丰5月宣布要将集团成本效益比率由57.5%,调低至48%-52%.香港及亚太区为集团带来高达65%税前盈利,香港成本效益比较集团的环球比率低,现也要精简人手,显示集团不惜一切要推高利润.其三,汇丰在港大裁员可能得不偿失.作为香港主要雇主,汇丰在港共聘用20,000多人,而香港亦为集团利润贡献良多,港人一向甚为支持汇丰.现在汇丰在港大裁员,显示其对香港缺乏社会承担.

整固後新机遇,香港要懂把握.汇丰为追求利润,忽视在港承担及员工士气,是其选择;对香港而言,最重要的并非汇丰是否选择香港,而是香港对国际金融机构是否仍有强大吸引力.未来经济相信仍是西方不亮东方亮,国际金融机构经过架构重组後,仍要到亚洲或新兴市场投资及拓展业务.香港若能把握资金流入亚洲机会,提供人民币业务、中国业务、新兴市场投资等机遇,国际金融机构便不得不在港招聘人手,香港既保金融中心,更可谋取再上层楼机会.(A03)