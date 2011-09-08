〔全球经济〕部分国家债务风险增加,经济面临不确定性--中国商务部长

路透厦门9月8电---中国商务部部长陈德铭周四称,部分国家主权债务风险增加,世界经济面临不确定因素.

他在第十五届投资贸易洽谈会一场国际投资论坛上表示,债务风险增加、国际金融动荡、通胀加剧和粮食问题加大世界经济不确定性.

他昨日在这个于厦门举行的活动开幕式上指出,在欧美金融情势不明朗下,推动中国跨国投资有助于全球经济维持可持续性增长.[ID:nCH0077795](完)