〔全球经济〕部分国家债务风险增加,经济面临不确定性--中国商务部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透厦门9月8电---中国商务部部长陈德铭周四称,部分国家主权债务风险增加,世界经济面临不确定因素.
他在第十五届投资贸易洽谈会一场国际投资论坛上表示,债务风险增加、国际金融动荡、通胀加剧和粮食问题加大世界经济不确定性.
他昨日在这个于厦门举行的活动开幕式上指出,在欧美金融情势不明朗下,推动中国跨国投资有助于全球经济维持可持续性增长.[ID:nCH0077795](完)
--记者 李珊珊/王兰; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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