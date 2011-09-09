〔香港个股〕联合能源称正物色收购规模高至10亿美元的油气资产

路透香港9月9日电---中国民营石油企业--联合能源集团有限公司(0467.HK)周五称,正物色收购规模达7.5-10亿美元的油气项目.

该公司执行董事Leo Kirby向记者以作上表示.他还称,希望收购的交易规模,与此前收购巴基斯坦的油气开采业务相若或更大.目前公司正在美洲、非洲及亚洲物色资产.

联合能源于去年12月宣布以7.75亿美元收购英国BP(BP.L)于巴基斯坦的油气开采业务,并于上周获得巴基斯坦政府的批准,预计交易于本月15日交割.

联合能源并称,目前正在初步评估多项在石油和天然气范畴内具潜质的收购或投资机会.(完)

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