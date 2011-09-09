〔香港个股〕联合能源称正物色收购海外油气项目,冀明年落实交易(更新版)

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* 公司正在美洲、非洲及亚洲物色油气项目收购

* 单个项目规模达7.5-15亿美元

* 目标于5年内成为企业价值达100亿美元亚洲领先油气商

记者 雷美珍/方蕊

路透香港9月9日电---中国民营石油生产商--联合能源集团有限公司(0467.HK)即将完成收购巴基斯坦油气业务,为开拓海外资源迈出一大步;目前正在美洲、非洲和亚洲物色收购更多上游项目,单个项目规模约7.5-15亿美元,冀明年可以取得成果.

联合能源执行董事Leo Kirby周五向记者表示,该公司正在评估多个海外油气项目,这些项目分布于北美、南美、北非、南非、中亚以及印尼等地,单个项目的收购规模目标介乎7.5-15亿美元.

"目前正对多个项目进行初步评估,希望明年可以落实一项收购交易."他说.

联合能源前身为主要从事物业发展的"东润拓展集团",2008年初正式易名为联合能源.在去年12月宣布以7.75亿美元收购英国BP(BP.L)于巴基斯坦的油气资产之前,联合能源的主要上游项目为辽宁省辽河高升油田项目60%营业利益,合作夥伴为中国石油集团,即中国石油(0857.HK)0601857.SS的母公司.

这家由中国民营企业家张宏伟持股68.1%的公司,午盘盘中涨1.22%,报0.83港元,市值约106亿港元.张宏伟亦为中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)副董事长,东方集团实业股份有限公司主席兼总裁.

Kirby表示,此前获中国国家开发银行[CHDB.UL]提供的50亿美元信贷协议,全部用于海外并购(包括是次巴基斯坦业务收购),而公司目标于4-5年内成为亚洲领先的油气生产商.

"希望届时公司的企业价值可以升五倍,达100亿美元."他称.

联合能源收购的巴基斯坦业务,主要位于伯丁特许经营权区以及米尔布尔哈斯及基布罗特许经营权区(MKK),估计开采权益应占的证实加概略储量约为73.9百万桶油当量.而每月平均净产量为每天28.6千桶油当量,其中72%为天然气.

作为油田作业者的BP退出後,联合能源将继续聘用原班本地员工,料不影响油田操作.

"伯丁区有较长的营运时间,而MKK区只开发了10%,可填补成熟油田产量自然递减的影响."Kirby并称,目标至少于未来五年维持日均产量在2.2-2.5万桶.此外,与MKK相邻的迪格里及南桑加尔特许经营权区(DSS)仍处于勘探阶段,但与MKK的地理结构相近,故有信心可成功开发.

收购交易此前获得巴基斯坦政府的批准,预计于本月15日交割.根据联合能源的股东通函显示,假设交易于2010年1月1日完成,该公司的备考净利将由1.12亿港元增加至11.15亿港元.

以人口计,巴基斯坦是世界第六大国,也是第六大天然气消费国.根据巴基斯坦规划委员会编制的中期发展框架,巴基斯坦现处于缺乏能源状况,并在未来十年可能面临能源日益短缺的局面.(完)

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