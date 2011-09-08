敬告客户:特别报导--中国农业银行第二次"上山下乡"--PDF版本****

82岁的宋立英在山西省昔阳县大寨镇自己的小卖部里开了一个"家庭银行".这位身板硬朗的老人忙着为村里人提现、转账、划卡买酱油醋,俨然一幅银行家的派头.

很难想像,这就是上世纪60年代,在"七沟八梁一面坡"的恶劣环境下,创造出人造梯田而名扬中国的山西大寨"铁姑娘".如今,这位曾任全国政协委员,已经退休多年的劳动模范,正在自己家乡从事着新潮的银行业务.而她的"金融工具",就是中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)免费为她安装的一台转帐电话.

在中国的农村地区,从事纯农业生产的农民群体普遍缺少最基本的金融服务,宋立英家里的转账电话,是农行正在将渠道延伸至中国村级区域的"小额支付村村通"金融业务的一部分.

这已是农业银行的第二次"上山下乡".

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