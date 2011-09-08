〔中港个股〕中铝香港拟发行不超过12亿美元债券,用作海外投资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周四称,建议中铝香港发行不超过12亿美元债券,以支持拓展国际贸易及开展海外业务.
公告称,该笔债券的期限将不超过10年,发行价格将根据发行时的市场情况确定,所得资金主要用作海外投资.
中铝将为该笔债券提供担保.
中铝H股周四收盘报4.73港元,过去一个月累计下跌21.7%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。