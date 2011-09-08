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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 17:49 BJT

〔中港个股〕中铝香港拟发行不超过12亿美元债券,用作海外投资

路透香港9月8日电---中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周四称,建议中铝香港发行不超过12亿美元债券,以支持拓展国际贸易及开展海外业务.

公告称,该笔债券的期限将不超过10年,发行价格将根据发行时的市场情况确定,所得资金主要用作海外投资.

中铝将为该笔债券提供担保.

中铝H股周四收盘报4.73港元,过去一个月累计下跌21.7%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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