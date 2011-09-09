〔香港个股〕雨润食品旗下一附属发现一头含"瘦肉精"残留的生猪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)表示,旗下一家位于河南的附属公司于本月初,从某供应商的一批生猪中,检测到一头对"瘦肉精"药呈阳性反应的生猪,并已进行销毁,其馀生猪产品全部合格.
对于近日有媒体报导,雨润旗下河南雨润北徐肉类食品有限公司的产品,被检查出含有中国禁用的"瘦肉精"残留.雨润发出声明证实,于9月1日雨润北徐共屠宰生猪约590头,在内部监控自检过程中,从某生猪供应商的一批生猪中,检测到一头对"瘦肉精"药呈阳性反应,并立即进行销毁.
根据检测结果,当天生产的其馀生猪产品均全部合格,不含"瘦肉精"药残.
雨润近期先後多次受到问题肉的困扰.于7月份,雨润暂停旗下一家在陜西的渭南生秦肉类加工厂的生产并展开自查,因此前有媒体报导该厂的猪肉制品有问题.
雨润周四收报13.94港元,过去一个月下滑近23%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。