〔香港个股〕雨润食品旗下一附属发现一头含"瘦肉精"残留的生猪

路透香港9月9日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)表示,旗下一家位于河南的附属公司于本月初,从某供应商的一批生猪中,检测到一头对"瘦肉精"药呈阳性反应的生猪,并已进行销毁,其馀生猪产品全部合格.

对于近日有媒体报导,雨润旗下河南雨润北徐肉类食品有限公司的产品,被检查出含有中国禁用的"瘦肉精"残留.雨润发出声明证实,于9月1日雨润北徐共屠宰生猪约590头,在内部监控自检过程中,从某生猪供应商的一批生猪中,检测到一头对"瘦肉精"药呈阳性反应,并立即进行销毁.

根据检测结果,当天生产的其馀生猪产品均全部合格,不含"瘦肉精"药残.

雨润近期先後多次受到问题肉的困扰.于7月份,雨润暂停旗下一家在陜西的渭南生秦肉类加工厂的生产并展开自查,因此前有媒体报导该厂的猪肉制品有问题.

雨润周四收报13.94港元,过去一个月下滑近23%.(完)

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