《香港报摘》--经济日报9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)昨天出现罕见的大型错盘交易,于下午3时半左右,突然见到本地证券商新鸿基投资于18.82港元挂出多达25亿股的买盘,由于涉及金额逾470亿港元,令市场哗然.新鸿基投资所属新鸿基金融集团昨晚承认,事件涉及系统出现个别性之短暂错误.
* 其他:
--汇丰控股(0005.HK)录得庞大盈利下削减香港3,000个职位,事件引起多个工会怒吼,昨日分批到汇丰中环总行抗议;汇丰或将于11月开始行动,以月薪6万港元以上的管理层最高危.
--远东发展(0035.HK)拟加快住宅销售,行政总裁邱达昌表示,公司过往重点发展酒店,但如今微调方向,未来会加快售楼速度;计划于半年至1年半内,推售红磡、深水(土+步)及西环山道三大项目,共300馀个单位,总值约25亿港元.
--富力地产(2777.HK)8月份协议销售额20.07亿元人民币,销售面积达约15.1万平方米;今年首8个月,累积销售收入共184.53亿元,销售面积达约119.3万平方米.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。