《香港报摘》--经济日报9月9日

* 要闻版头条:

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)昨天出现罕见的大型错盘交易,于下午3时半左右,突然见到本地证券商新鸿基投资于18.82港元挂出多达25亿股的买盘,由于涉及金额逾470亿港元,令市场哗然.新鸿基投资所属新鸿基金融集团昨晚承认,事件涉及系统出现个别性之短暂错误.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)录得庞大盈利下削减香港3,000个职位,事件引起多个工会怒吼,昨日分批到汇丰中环总行抗议;汇丰或将于11月开始行动,以月薪6万港元以上的管理层最高危.

--远东发展(0035.HK)拟加快住宅销售,行政总裁邱达昌表示,公司过往重点发展酒店,但如今微调方向,未来会加快售楼速度;计划于半年至1年半内,推售红磡、深水(土+步)及西环山道三大项目,共300馀个单位,总值约25亿港元.

--富力地产(2777.HK)8月份协议销售额20.07亿元人民币,销售面积达约15.1万平方米;今年首8个月,累积销售收入共184.53亿元,销售面积达约119.3万平方米.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.