《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7947港元HKD=)
美国股市道指和标普500指数周四收跌逾1%,道琼工业指数.DJI收跌119.05点,或1.04%,报11,295.81;因美联储主席贝南克未暗示将采取新刺激举措提振疲弱的经济.[ID:nCN1954797]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 180.690 -3.37 100138 14.084 0.17
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.180 -4.05 241948 4.733 0.06
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.320 0.31 454667 80.005 0.01
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.690 -2.06 202943 18.546 -0.40
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.600 -1.03 82607 9.712 -0.08
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.390 -2.49 71783 7.513 -0.35
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.340 -1.92 543259 64.447 -0.31
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.950 -1.83 67147 4.985 -0.31
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.400 -0.83 372806 16.681 -0.47
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 27.480 -3.58 120697 21.420 -0.83
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.370 -0.49 38983 3.580 -0.56
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.800 -1.50 10845 5.113 -1.10
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 21.750 -3.76 4775 1.695 -50.57
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.860 1.06 62810 0.446 -2.01 (完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。