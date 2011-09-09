《香港报摘》--信报9月9日

* 头版头条:

--欧美金融市场动荡,投资者均引颈以待美国总统奥巴马今晨的讲话,希望为疲弱的股市冲喜,预料他将公布一个超过3,000亿美元的就业方案.不过,有分析员大泼冷水,认为共和党有很大机会阻挠,令新政难以推行,除非演说有意外惊喜,否则难以振奋经济及股市

* 其他:

--电盈(0008.HK)的商业信托上市计划,获港交所(0388.HK)上市委员会审阅,一旦获股东投票通过後,这项市场盛传价值20亿元美元的集资计划,最快10月底完成上市.据悉,监管机构要求电盈商业信托在结构上作出多项修订,包括调整合订证券(stapled security)的形式,以符合现有的监管框架.

--宝龙地产(1238.HK)公布,向中国人寿信托发债融资10亿港元,大股东兼主席许健康,同样抵押其占已发行股本近20%的股份作担保,惟息率仍高近14%.分析认为,房企资金流受压,在内地贷款愈见艰难的情况下,惟有依靠其他高息方法以取得资金.

--中国光大国际(0257.HK)公布,终止购买清源污水处理厂及城市污水处理厂,获退5.6亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.