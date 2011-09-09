《香港重要政经日程》--9月9日-9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月9日(周五)
--10:00 比亚迪(1211.HK)股东特别大会.
--10:00 其士泛亚(0508.HK)股东周年大会.
--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.
--14:10 招商银行(3968.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 星光国际(0485.HK)股东周年大会.
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9月12日(周一)
-- 高银金融(0530.HK)公布全年业绩.
-- 新源控股(1048.HK)公布截至7月底底季度业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布全年业绩.
--09:00 澳科控股(2300.HK)股东特别大会.
--09:00 中国置业投资(0736.HK)股东特别大会.
--10:00 科士威(0288.HK)股东周年大会.
--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.
--15:30 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.
*9月13日(周二)
-- 中秋节翌日公众假期.
*9月14日(周三)
-- 公布8月份外汇基金境外资产数字.
-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.
--10:00 康哲药业(0867.HK)股东特别大会.
--10:00 沿海绿色家园(1124.HK)股东周年大会.
--10:00 新确科技(1063.HK)股东特别大会.
--10:30 汤臣集团(0258.HK)股东特别大会.
--11:00 森信纸业(0731.HK)股东周年大会.
--12:00 川河集团(0281.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。