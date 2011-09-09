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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:28 BJT

《香港重要政经日程》--9月9日-9月14日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月9日(周五)

--10:00 比亚迪(1211.HK)股东特别大会.

--10:00 其士泛亚(0508.HK)股东周年大会.

--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.

--14:10 招商银行(3968.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:00 星光国际(0485.HK)股东周年大会.

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9月12日(周一)

-- 高银金融(0530.HK)公布全年业绩.

-- 新源控股(1048.HK)公布截至7月底底季度业绩.

-- 新意网(8008.HK)公布全年业绩.

--09:00 澳科控股(2300.HK)股东特别大会.

--09:00 中国置业投资(0736.HK)股东特别大会.

--10:00 科士威(0288.HK)股东周年大会.

--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.

--15:30 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.

*9月13日(周二)

-- 中秋节翌日公众假期.

*9月14日(周三)

-- 公布8月份外汇基金境外资产数字.

-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.

--10:00 康哲药业(0867.HK)股东特别大会.

--10:00 沿海绿色家园(1124.HK)股东周年大会.

--10:00 新确科技(1063.HK)股东特别大会.

--10:30 汤臣集团(0258.HK)股东特别大会.

--11:00 森信纸业(0731.HK)股东周年大会.

--12:00 川河集团(0281.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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