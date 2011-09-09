《香港报摘》--其他报纸重要消息9月9日

* 明报:

--恒大地产(3333.HK)上市以来的销售增长惊人.恒大周四对分析员称,其7月销售额86.8亿元人民币中,10亿元人民币是来自面向员工的七折内部认购.

--瑞金矿业(0246.HK)上周指证监会擅自到其资讯供应商搜证,质疑证监会或会违反法律专业权,因而提出司法覆核,早前聆讯期间瑞金矿业突撤回申请,故被高等法院驳回申请,至周四(8日)更被高院颁令向证监会支付弥偿性讼费.

* 星岛日报:

--据政务司司长唐英年阵营的消息透露,唐英年打算提早在本月内请辞,全力投入竞逐特首的工作.

--消息透露,香港交易所(0388.HK)正研究缩短场外黑池交易申报时间,由目前要求15分钟内申报,缩短至1分钟内完成.这有助增加市场透明度,避免场外黑池交易滞後汇报,影响投资者理解证券市场深度,以及评估价格走势的能力.

--新地(0016.HK)代理执行董事雷霆表示,于未来九个月集团将推出逾3,000个住宅单位.

* 苹果日报:

--吉利汽车(0175.HK)宣布,其附属公司成都高原将向大股东李书福持股50.62%的中嘉汽车,出售四川成都三幅工业用地,总面积约37.59万平方米,售价9,746.72万港元.

* 东方日报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)中国个人银行总裁崔晸圭表示,未来仍会继续投资于内地,目前渣打中国个人银行业务员工约3,500人.

--消息人士透露,金融管理局8月中致函银行,查询银行在承做多重按揭贷款(multiple mortgage)时,有否根据金管局6月10日发出的通函要求批出按揭,包括降低按揭成数,或要求客户存放充足的现金于存款户口,以应付供款期.

--TCL通讯2618.HK公布,8月份手机及其他产品总销量同比上升19.70%,至36.02万台.同系的TCL多媒体(1070.HK)亦公布,8月份LCD电视机销售量98.40万台,同比增88.61%.

* 文汇报:

--内地男装休闲鞋履企业动感集团,周四召开投资者推介会.据悉,动感集团拟发行3亿股,集资最多5.49亿港元,本月16日起招股,9月28日上市.

--内地中档男装企业中国利郎(1234.HK)宣布,2012年春夏季订货会的订单总金额较去年同期增28.5%,较2011年春夏订货会订单增6.5%的表现更快;平均售价和销售量均达到双位数的增长.

* 大公报:

--据香港交易所(0388.HK)股权资料显示,信和置业(0083.HK)主席黄志祥已于本月2日及5日,分别两次增持公司股份,合共涉56.8万股, 持股由51.86%升至51.87%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.