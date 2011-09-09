〔港报社评〕马路上骑单车研规定戴头盔--星岛日报9月9日

香港不足两星期内已经有三人死于单车意外.近年愈来愈多人爱上单车运动和以单车代步,伤亡意外随之剧增,死者中大多是骑单车经验丰富.当局宜针对这类人士推行安全教育,并且研究立例规定在马路上骑单车要戴头盔.港府统计今年上半年单车伤亡意外逾千宗,当中有九百多人受伤,比去年同期飙升33%,八人死亡,同比增加差不多10%.警方曾经在暑假期间推行单车安全教育宣传,奈何遏止不了严重意外.过去23天,差不多每四天就有一个人死于单车意外,最新两宗更发生在单车径相当发达的沙田.

大部分的致命意外,发生在单车与汽车相撞.尽量增辟单车径,与马路上的汽车隔开,可以减轻相撞风险.在市区方面受到较大掣肘,市区路窄车多,港岛更是斜路急弯处处,就算部分人士建议在维港沿岸辟建单车径,要面对为此填海是否具"凌驾性需要"的法律限制.现时港府主力向青年和初学者灌输安全意识,致命意外却往往发生在骑车经验丰富的人士身上,他们自恃"艺高人胆大",在马路上驰骋,当局在宣传策略上宜增加这类对象的比重.

经过多年宣传,现时多了骑车者戴保护头盔,但尚未普遍,原因是不少人觉得戴头盔麻烦及不适,与要冒的风险不相称,尤以稍有经验又在单车径慢骑的人士为然.现时意外伤亡风险最高的,是骑单车在马路车丛中穿插的人士.当局可以研究,立例规定在马路上骑单车必须戴上头盔,就如电单车手一样. (A06)