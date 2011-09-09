〔港报社评〕加强单车规管,堵塞安全漏洞--文汇报9月9日

一名女子昨晨骑单车上班在工作医院附近过马路时,遭一辆专线小巴撞倒卷入车底伤重身亡,成为同区4日内第2宗小巴辗毙骑单车人士意外.单车夺命意外连续发生并非偶然,反映香港的单车安全规管存在极大漏洞.虽然目前有法例管束单车行驶安全,但执行却形同虚设.港府必须汲取血的教训,加强对单车安全监管,并且严厉执法,确保单车人士与其他司机一样遵守交通法例.同时,香港地狭车多,当局应考虑禁止单车进入繁忙路段,而只准在单车径及指定路段行车,以策安全.

两宗致命意外都涉及同一路段同一路线的小巴,当中固然反映部分小巴司机驾驶时粗心大意,但一些单车人士未有严格遵守交通规则,漠视路面安全也是重要原因.事发现场竖有"驶单车者到此下车,由附近行人线过路"的黄色警告牌,但骑单车者往往没有遵守有关规定,容易造成意外.连续两宗致命车祸正暴露了香港对于单车安全的管制犹如无牙老虎.

单车是环保、健康、廉价的交通工具,但在越来越多人投入单车族的同时,港府却未有提供相应的配套,包括单车径等硬件配套等.当局除了因应情况增建单车径之外,更重要的是检讨现时的安全法规,将单车视作一般车辆般规管.同时,香港弹丸之地,市区路窄车多,不可能如其他地方在路面上增设单车通道,当局应考虑将一些人车繁忙的区域列作禁驶单车区,单车如要在路上行驶只能在有单车径及许可的地区内,并须做足安全措施及遵守交通法例,以减低意外风险. (A06)