〔港报社评〕加强单车规管,堵塞安全漏洞--文汇报9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
一名女子昨晨骑单车上班在工作医院附近过马路时,遭一辆专线小巴撞倒卷入车底伤重身亡,成为同区4日内第2宗小巴辗毙骑单车人士意外.单车夺命意外连续发生并非偶然,反映香港的单车安全规管存在极大漏洞.虽然目前有法例管束单车行驶安全,但执行却形同虚设.港府必须汲取血的教训,加强对单车安全监管,并且严厉执法,确保单车人士与其他司机一样遵守交通法例.同时,香港地狭车多,当局应考虑禁止单车进入繁忙路段,而只准在单车径及指定路段行车,以策安全.
两宗致命意外都涉及同一路段同一路线的小巴,当中固然反映部分小巴司机驾驶时粗心大意,但一些单车人士未有严格遵守交通规则,漠视路面安全也是重要原因.事发现场竖有"驶单车者到此下车,由附近行人线过路"的黄色警告牌,但骑单车者往往没有遵守有关规定,容易造成意外.连续两宗致命车祸正暴露了香港对于单车安全的管制犹如无牙老虎.
单车是环保、健康、廉价的交通工具,但在越来越多人投入单车族的同时,港府却未有提供相应的配套,包括单车径等硬件配套等.当局除了因应情况增建单车径之外,更重要的是检讨现时的安全法规,将单车视作一般车辆般规管.同时,香港弹丸之地,市区路窄车多,不可能如其他地方在路面上增设单车通道,当局应考虑将一些人车繁忙的区域列作禁驶单车区,单车如要在路上行驶只能在有单车径及许可的地区内,并须做足安全措施及遵守交通法例,以减低意外风险. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。