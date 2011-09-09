〔港报社评〕汇控拿香港开刀,理据如黑色笑话--明报9月9日

汇丰控股全球裁员,汇丰香港未来3年要裁减3,000人,约为汇丰香港(不计恒生)人手的7分之1.从业绩贡献、成本效益比率来看,汇控要汇丰香港承担的裁员责任,汇丰高层的理据未能使人信服,应该提出具说服力理据.另外,基于汇丰是香港三家发钞银行之一,而汇丰香港可能面对母公司苛待,港府有角色、也有责任向汇控深入了解此事,争取汇丰香港得到公平对待.

汇丰香港的业绩有目共睹,业绩亮丽,成本效益佳,理应得到奖赏,现在却要大幅裁员,而且裁员比率高于全球数字,汇控以什麽准则衡量裁员政策,难以理解.就此,王冬胜给员工的电邮说"我们仍有空间除去官僚架构和提升效益.我们应尽本身的责任,使香港这个市场成为汇丰更强的一部分",这种说法,即是坦言连乖孩子也要惩罚,怎能服人?特别是对靠工作维持一家生计的员工,要3000人牺牲"小我",让汇丰香港做得更强,这种说辞,只能以黑色笑话视之.

即使不讲感情,讲数据,就已知情况,汇丰香港在这次汇控策略调整所承担裁员责任,尽多使人难以理解之处.署理财政司长陈家强表示已经向汇丰了解情况,期望汇丰在调整人手方面,尽量减低对香港的影响.这种低度关注,并不足够.若汇控不全面交代裁员理据,又或理据未能使人信服,基于汇丰在港角色作用特殊,港府应该深入了解有关安排,例如欧美汇丰裁员情况,与汇丰香港是否相若等,若箇中有不公平情况,政府有责任向汇控反映,要求改善. (A04)