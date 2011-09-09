〔港报财经评论〕突破欠奉利高沽低持有--信报9月9日

突破欠奉利高沽低持有/ 陆文

欧债威胁能否暂时解除,还要留待周末G7会议後能否达成具效益的协议,包括适度放宽信贷的可能性,至于周四美国总统奥巴马发表具争取连任作用的刺激经济创造就业方案,正好与一批共和党疑似总统候选人的纾缓失业建议抗衡,联储局主席贝南奇稍後经济展望亦有启示性.至于主导中国内地货币政策的CPI数据,将要令中国在面对就业与通胀问题上能否取得平衡,上述的不明朗因素,配合目前入市资金大部分以短炒为主,甚至持货过夜的风险亦不愿承受的超短视情况,由于恒指正处于预期上落区界的中轴水平,并相信上述变数属左右市场波幅的短线元素,不足以构成具方向性的突破,因此,投资者可善用短线的上冲下跌,作为逆向高沽低持有炒作部署.

沽汇控"换马"作无声抗议汇控(0005.HK)裁减香港後勤作精简人手依然是市场谈论焦点,对早前供股支持其度过时艰的大批香港股东,其心情颇为矛盾,新行政总裁欧智华及高层大刀削减架构作为提升股本回报率及成本效益比率有道理,但今次三年内削减3,000後勤职位带来的效益,不及对一些高薪职员的精简,甚至如出售资产及其他节省方案亦可取,反之今次把精简活动转向提供其上半年税前盈利52.8%的香港,成本效益比率亦是远优于其他地区,令今次精简带来的短期账面得益,可能不及其被指责对港人的薄情及长期情意结,一旦引发香港失业率上升,对香港经济其他层面影响大,或许劳工团体反弹力低,令裁员容易进行,但作为香港最多雇员企业之一的汇控,昨天股价微升0.077%,不及另一个跨国银行的渣打(2888.HK)升1.9%,或许汇控香港股东应考虑"换马"至渣打作为无声抗议呢.欧智华今次打错算盘,得不偿失.

近日两宗管理层悉数或减持股份套现令人瞩目,最困扰的应是被传出其河南子公司产品被验出有瘦肉精的雨润(1068.HK),其股价昨天急挫16.1%,月初高盛刚把其评级纳入亚太区买入名单及目标价26.6港元,而集团三名管理层包括首席执行官兼董事祝义亮上月连番减持至总套现1.3亿港元,近日再获公司发行共8,740万股的购股权,行使价高达18.04港元,市场视为一项可攻可守的套戥安排.不过,充分了解公司最新业务的管理层悉数减持,加上近日再传负面消息下,投资者应懂得回避.(P30)

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美债息低非好事/ 苏子

美国10年期国债价格持续造好,息率日前再度失守2%,虽然略为回升,但仍企于2.02%的历史极低水平.美国10年期国债价格日前未有因为美国失去最高信贷评级而遭大手抛售及下挫,反而被市场继续视为流通量极佳的避险工具,并在大量避险资金相继涌入下,使10年期国债价格出现反常地上升的畸形现象.而大量资金相继涌入只有大约2%孳息的10年期国债,意味着市场上不少长线资金实在找不到更佳的投资工具才会出现这种畸形情况.然而,此情况的出现却肯定不是一件好事,原因是这些长线资金大举涌入债市,反映这些资金相信美国未来10年实体经济的回报率将较10年期国债孳息率的大约2%更差,因此才取易不取难,索性把资金简单地投放在债市,亦不愿冒险投放到实体经济里.

倘若大量长线资金在未来一段长时间里仍把债市视为理想的避风港,甘愿去收取如此低的息率回报,将意味着美国实体经济因欠缺长线资金的流入而半生不死,失去重生的动力,失业率难望大幅回落.目前长线资金如此举动,却正正反映长线投资者担心未来通缩多于通胀的出现,因为若长线投资者有信心未来实体经济可以回复正常的增长动力,那通胀只会是继续上升,那他们又何苦把大量资金投放在债市上,使目前10年期国债息率跌至2%的不合理水平?

目前美国债市的畸形情况在在反映联储局即使再推多少轮QE措施,亦难望把已经半生不死的实体经济重生.相信未来环球经济情况只会是凶险非常,至于环球股市亦只会继续出现连串差劲经济数据及消息,和市场期待美国政府与央行一再推出救市措施的互相交替因素,呈现大幅波动的局面,至于主体方向以下跌为主,直至不少投资者对环球股市死心,股市最终的交投变成一潭死水时,即波动情况不再,大量股市参与者离场之时,估计到时经济才有见底重生的机会.目前有不少投资者正争论着环球股市是否已进入熊市,而不是处于"牛二"的阶段.看见债市如此畸形的情况,实在难以说服自己目前环球股市正处于"牛二"的阶段,至于是否进入熊市便要问那些手持水晶球的股市专家了.

目前的市况正处于大上大落的波动市况,因此不论上升与下跌,只要有系统可以把时机掌握得准,同样可以取得不俗的回报,管他究竟是牛市还是熊市.当然,若自问欠缺捕捉市场时机能力,没有信心在波动市况里赚钱的投资者,最好还是持有现金至上,少炒为妙.目前连长线资金也担心出现通缩的机会大于通胀,那作为一般投资者,持有现金看来并不是一件坏事,起码总好过在股市里"无厘头"输去20%-30%资本.如未来市场上愈来愈多投资者宁愿持有现金,减少股票买卖,料对美元的走势有明显支持作用,美元与美债价格料可保持良好的势头,不致急跌.(P32)