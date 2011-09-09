〔港报财经评论〕通街劈价股,捞底非此时--经济日报9月9日

通街劈价股,捞底非此时/ 林瑞芬

昨又有股票被洗仓或涉嫌被淡鳄施暴场面,其中雨润食品(1068.HK)以16.78港元开市後,先失守16港元,然後就是向15、14、13港元方向滑落,插势狠劲,螳臂挡车者当然没好下场.雨润最终收报13.94港元,大跌16%,惨淡收场.本周高盛曾恢复雨润食品"买入"建议,并纳入"亚太区买入名单",当时建议审慎看定些,待破19.5港元才确认转势跟高盛走.谁知雨润突然被抛售,指受高层减持影响,又指有中国内地传媒继续针对雨润的瘦肉精事件,不知是雨润倒霉,还是高盛倒霉些?高盛最近报告认为联想(0992.HK)在个人电脑及手提电脑行业为新领导者,可为市场带来惊喜,重申"确信买入",评级维持"买入",目标价5.8港元.

继兴达国际(1899.HK)後,高盛建议又一失威之作,看来高盛研究部主管都要检讨一下.无疑7、8月港股没运行,此时,更要各大券商研究部做好功课,以助客户选股.当然,投资者也应该明白,大行出报告主要是供客户参考,传媒繙译转载,若是投资者跟进而招致亏损,大行是有免责条款.所以,投资者对大行意见,只可作为参考,自己都要做做功课,可以看看推介理由是否可信.

经早前恒指连番大跌,股民应可体会到正股波幅与窝轮或其他衍生工具无异,炒正股犯本,不如细注炒窝轮或牛熊证更划算,所以近日衍生产品都几受市场欢迎.此外,股民最近也倾向见高减磅,在淡市中,先部署淡仓,等利淡消息推低股价,如此一来更易赚钱,以雨润跌势急劲为例,从近周密集位近18港元造淡计算,到昨日低位13.5港元,看淡的投资者短时间已有逾25%利润,在淡市要争取如斯回报谈何容易.据港交所资料示,大摩持雨润淡仓于8月26日为5.04%,到9月1日为5.19%,9月2日及9月5日分别为5.28%及5.38%,今次造淡得益甚大.

雨润要扭转跌势,除要解释高管减持原因外,还要就食品安全问题提高市民信心.在人心虚怯下,股民可能会将解释当掩饰,以雨润食品为例,若无有力证据澄清市场疑虑,可能会愈描愈黑,除非看淡的投资者鸣金收兵平淡仓,不然,股价在缺买盘下短期未必能止跌反弹.或许,学蒙牛乳业(2319.HK)引入国有粮油食品企业－中粮集团,届时企业或不用事事以追求利润为标的,出问题,管理层要负责,产品品质或会有较大保证.(012)

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大行降国指目标至13,000/ 余少文

市场观望今日开始公布的经济数据.投资者采取观望态度,但瑞信及汇丰在中资股中期业绩後,开始修订中资股投资策略,当中下调国企指数今年目标至13,000点,乐观而言,国指下半年潜在上升空间超过20%.当然,最终仍要看欧美债务危机会否恶化.国企指数两连升後又回调,昨日跌44点或0.4%,收10,499点,成交额降至142亿港元,不足40%主板H股逆市上升.而红筹指数则跌12点或0.35收3,898点,成交额52亿港元,如非中国移动(0941.HK)昨日除息.红指有机会止跌回升.至于国企沽空额降至一个月来最少的18亿港元,占国指成交额不足13%,又是9月以来最少,希望是好的开始.

今日公布的8月CPI可望回落,有助国指反弹,只是国指过去三日已回升200点,加上中国内地物价仍然偏高,9月份通胀确实有机会反弹.要看大户如何看後市,若然认为通胀仍会上升,则A股以至H股都会继续调整,相反如认为通胀已见顶及开始回落,则大市有望结束调整,故小投资者宜先观望,然後顺势而行,但较为被动.至于H股今年提早派完中期成绩表,证券商因应中期业绩修订H股前景.当中瑞信上周已将国指今年底目标价由15,000点降至13,000点,但维持上海A股指数目标3,000点不变,而汇丰环球日前亦将国指目标价同样由15,000点降至13,000点,同时将红筹指数目标降至4,400点、以及下调沪深300指数和上证综合指数至3,200点和3,000点.高盛当时大幅下调国指目标至12,700点後,其他券商会跟随,尤其国指过去一个多月下跌1,800点,惟见券商过去一个月的修订目标价,集中在12,700点至13,400点,平均值约13,025点.希望券商今次估得准,则国指未来三个多月可以有超过20%的反弹空间,也可以见到国企拥趸的笑容.

其实,国指跌至昨日,今年预测PE只有8.6倍,在亚洲区属于偏低水平,而大华继显证券亦指出这预测PE低于过去十年平均值13.6倍,也较2008年10月的7.4倍为低,反映中资股目前是非常超卖.由于大市目前受制美国和欧洲的前景仍然高度不明朗,投资者多采取防守性策略,但焦点放在本地化业务公司,又或有强劲资产负债表和合理的派息,难怪以中国内地业务为主兼且业务稳定的中移动近期跑赢大市.里昂看好的防守股除了中移动外,亦包括中国电信(0728.HK),大华继显则撑昆仑能源(0135.HK)、中国石化(0386.HK)、中国神华(1088.HK)等股份,投资者不妨作为参考.(010)