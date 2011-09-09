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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:23 BJT

〔香港个股〕国美电器与伊莱克斯签订五年合作协议,加强采购关系

路透香港9月9日电---中国第二大家电分销商国美电器--国美电器(0493.HK)宣布,与瑞典家电及设备制造商--伊莱克斯(ELUXb.ST)签订五年合作协议,加强双方在产品采购上的关系.

国美的声明称,国美目前已成为伊莱克斯空调全球范围内最重要的销售合作夥伴.双方签订了空调商品在未来三年的采购协议.未来三年,伊莱克斯空调销售规模将达到310万台.

同时,伊莱克斯在厨房用具、家用电器等产品,均与国美签定了五年的深度战略合作协议.

国美电器周四收报3.35港元,过去一个月跌2.3%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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