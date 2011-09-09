〔香港个股〕国美电器与伊莱克斯签订五年合作协议,加强采购关系

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---中国第二大家电分销商国美电器--国美电器(0493.HK)宣布,与瑞典家电及设备制造商--伊莱克斯(ELUXb.ST)签订五年合作协议,加强双方在产品采购上的关系.
国美的声明称,国美目前已成为伊莱克斯空调全球范围内最重要的销售合作夥伴.双方签订了空调商品在未来三年的采购协议.未来三年,伊莱克斯空调销售规模将达到310万台.
同时,伊莱克斯在厨房用具、家用电器等产品,均与国美签定了五年的深度战略合作协议.
国美电器周四收报3.35港元,过去一个月跌2.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。