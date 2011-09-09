版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 10:55 BJT

〔中港个股〕比亚迪称今年资本开支80-90亿元人民币,明年为50-60亿

路透香港9月9日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称,预计2011年资本开支为80-90亿元人民币,明年则为50-60亿元.

该公司去年的资本开支为逾100亿元.

本地时间10:47,比亚迪H股下跌0.26%,报15.52港元;大盘恒生指数.HSI则上涨0.58%.(完)

--记者 梁淑芬; 撰写 陈敏; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐