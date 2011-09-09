〔中港个股〕比亚迪称今年资本开支80-90亿元人民币,明年为50-60亿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月9日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称,预计2011年资本开支为80-90亿元人民币,明年则为50-60亿元.
该公司去年的资本开支为逾100亿元.
本地时间10:47,比亚迪H股下跌0.26%,报15.52港元;大盘恒生指数.HSI则上涨0.58%.(完)
--记者 梁淑芬; 撰写 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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