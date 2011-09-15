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公司新闻(中文) | 2011年 9月 15日 星期四 16:42 BJT

〔港股业绩〕新鸿基地产2010/11年度基础溢利升54.7%,优于市场预期

路透香港9月15日电---香港主要房地产商--新鸿基地产(0016.HK)周四宣布,2010/11年度基础溢利按年上升54.7%,高于市场预期,受期内多个楼盘收益入帐,以及投资物业租金稳定增长所带动.

截至6月底止年度,新地的净利为481亿港元,当中包括投资物业重估盈馀266亿港元.若撇除这因素,则期内该公司的基础溢利按年增54.7%至214.8亿港元,较路透综合六位分析师平均预测的187亿港元为佳.

新地并建议派末期息每股2.4港元,上年度为1.85港元.

公布业绩前,新地收高1.49%,报102.4港元;大盘恒生指数.HSI升0.71%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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