〔港股业绩〕新鸿基地产2010/11年度基础溢利升54.7%,优于市场预期

截至6月底止年度,新地的净利为481亿港元,当中包括投资物业重估盈馀266亿港元.若撇除这因素,则期内该公司的基础溢利按年增54.7%至214.8亿港元,较路透综合六位分析师平均预测的187亿港元为佳.