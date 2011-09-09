〔离岸人民币〕法国液化空气集团发行17.5亿元五年期债券,息率3%--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---两位消息人士称,法国液化空气集团(Air Liquide Finance)在香港发行17.5亿元五年期人民币债券,息率为3%.
"五年期的已经确定了,规模是17.5亿,息率3%."其中一位了解情况的消息人士周四晚间对路透称.
这是法国公司首次在香港离岸人民币市场上发行点心债券.
该笔债券预计可获标准普尔给予"A"的评级,将于2016年9月19日到期,担保人为L'Air Liquide SA.
中银香港(2388.HK)、汇丰控股(0005.HK)、工银国际和渣打(2888.HK)负责是次交易.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。