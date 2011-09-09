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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 10:48 BJT

〔离岸人民币〕法国液化空气集团发行17.5亿元五年期债券,息率3%--消息

路透香港9月9日电---两位消息人士称,法国液化空气集团(Air Liquide Finance)在香港发行17.5亿元五年期人民币债券,息率为3%.

"五年期的已经确定了,规模是17.5亿,息率3%."其中一位了解情况的消息人士周四晚间对路透称.

这是法国公司首次在香港离岸人民币市场上发行点心债券.

该笔债券预计可获标准普尔给予"A"的评级,将于2016年9月19日到期,担保人为L'Air Liquide SA.

中银香港(2388.HK)、汇丰控股(0005.HK)、工银国际和渣打(2888.HK)负责是次交易.(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

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