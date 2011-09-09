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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 16:31 BJT

〔香港个股〕吉利汽车称8月份汽车销售量按年增1.1%至25,593部

路透香港9月9日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周五称,8月份汽车销售量按年增1.1%至25,593部.

公司称,今年首八个月止总销量为260,802部,较去年同期增长7.4%,并达致全年销量目标的54.3%.

吉利汽车股份周五收高0.47%,报2.15港元;过去一个月累计下跌20%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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