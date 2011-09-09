〔香港个股〕吉利汽车称8月份汽车销售量按年增1.1%至25,593部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月9日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周五称,8月份汽车销售量按年增1.1%至25,593部.
公司称,今年首八个月止总销量为260,802部,较去年同期增长7.4%,并达致全年销量目标的54.3%.
吉利汽车股份周五收高0.47%,报2.15港元;过去一个月累计下跌20%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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